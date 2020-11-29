У Львівській області двоє пацієнтів на ШВЛ померли через відсутність електрики – поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні. Вони перебували у реанімації на апаратах штучної вентиляції легень, коли у установі зникло світло.

За даними поліції Львівської області, повідомлення про смерть двох пацієнтів з’явилося в соцмережах.

Під час перевірки повідомлення поліцейські встановили, що 27 листопада у лікарні не було електрики з 17.50 до 19.10.

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– У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 рік і 66 років, які були підключені в апаратам ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність, – сказано в повідомленні поліції.

Також поліцейські встановили, що в лікарні є два електричних генератора, але їх під час відключення не задіяли.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями Службова недбалість та Вбивство через необережність Кримінального кодексу України.

Кисень для хворих

В Україні немає проблем із забезпеченням киснем хворих на коронавірус. Натомість є проблеми, пов’язані з логістикою та технічним забезпечення медустанов.

Інколи виникають нестандартні ситуації, і бувають випадки, які викликають резонанс. Однак, за його словами, це не масове явище.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області