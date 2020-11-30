Тесты на Covid-19, швейцарские часы HUBLOT, запонки Patek Philippe, дорогие духи и футляры для хранения элитных часов — все это общей стоимостью 9 млн грн пыталась незаконно переместить из России группа контрабандистов.

Четырех мужчин пытались задержали пограничники отделов Великая Писаревка и Краснополье Сумского отряда вблизи населенного пункта Александровка на берегу Ворсклы, которая протекает недалеко от границы с Россией.

Пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх, однако им удалось убежать на территорию Российской Федерации.

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Тесты на Covid-19, часы и духи — пограничники задержали контрабанду из РФ / 3 фотографии

В 12 картонных ящиках, которые они бросили, обнаружили ценные вещи и медицинские товары, в частности и тесты на коронавирус.

Теперь правоохранители ищут причастных к переправке контрабанды.

Контрабанда сигарет

На днях на границе с Румынией пограничники остановили контрабандистов, которые пытались доставить 15 ящиков сигарет в соседнюю страну.

Заметив наряд, нарушители бросили ящики и стали убегать, одного из них, 28-летнего жителя Закарпатской области, удалось задержать.

В ящиках было 7,5 тыс. пачек сигарет.