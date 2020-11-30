Тести на Covid-19, швейцарські годинники HUBLOT, запонки Patek Philippe, дорогі парфуми та футляри для зберігання елітних годинників – усе це загальною вартістю 9 млн грн намагалась незаконного перемістити з Росії група контрабандистів.

Чотирьох чоловіків намагалися затримали прикордонники відділів Велика Писарівка та Краснопілля Сумського загону поблизу населеного пункту Олександрівка на березі Ворскли, яка протікає неподалік кордону з Росією.

Прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору, проте їм вдалося втекти на територію Російської Федерації.

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Тести на Covid-19, годинники та парфуми – прикордонники затримали контрабанду з РФ / 3 фотографии

У 12 картонних ящиках, які вони кинули, виявили цінні речі та медичні товари, зокрема й тести на коронавірус.

Тепер правоохоронці шукають причетних до переправлення контрабанди.

Контрабанда сигарет

Днями на кордоні з Румунією прикордонники зупинили контрабандистів, які намагалися доставити 15 ящиків сигарет до сусідньої країни.

Помітивши наряд, порушники кинули ящики і стали тікати, одного з них, 28-річного жителя Закарпатської області, вдалося затримати.

У ящиках було 7,5 тис. пачок сигарет.