Поздно вечером 29 ноября в Николаеве девушка обнаружила мертвые тела своих родителей в общем доме.

Ужасный инцидент произошел в в Заводском районе города.

Вероятно, 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а потом застрелился сам.

Читайте: Собирали за день до 10 тыс. грн: в Николаеве разоблачили семью сутенеров

Все данные были внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Тела погибших, а также пистолет будут направлены на проведение экспертизы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Следствие продолжается.

Жестокое убийство женщины в Харьковской области

В соседней Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной, которую совершил бывший свекор.

Главным мотивом убийства мужчина назвал отказ матери двоих детей отдать ему внука на воспитание.

Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в грудь.