Поздно вечером 29 ноября в Николаеве девушка обнаружила мертвые тела своих родителей в общем доме.
Ужасный инцидент произошел в в Заводском районе города.
Вероятно, 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а потом застрелился сам.
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Все данные были внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Тела погибших, а также пистолет будут направлены на проведение экспертизы.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Следствие продолжается.
Жестокое убийство женщины в Харьковской области
В соседней Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной, которую совершил бывший свекор.
Главным мотивом убийства мужчина назвал отказ матери двоих детей отдать ему внука на воспитание.
Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в грудь.