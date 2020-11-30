Пізно ввечері 29 листопада у Миколаєві дівчина виявила мертві тіла своїх батьків у спільному будинку.
Жахливий інцидент стався у у Заводському районі міста.
Ймовірно, 58-річний чоловік наніс вогнепальне поранення своїй 46-річній дружині, а потім застрелився сам.
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Усі дані було внесено до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Тіла загиблих, а також пістолет будуть направлені на проведення експертизи.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідство триває.
Жорстоке вбивство жінки на Харківщині
В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.
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Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.