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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Тіла виявила донька: у Миколаєві чоловік вбив свою дружину, після чого застрелився сам

Пізно ввечері 29 листопада у Миколаєві дівчина виявила мертві тіла своїх батьків у спільному будинку.

Жахливий інцидент стався у у Заводському районі міста.

Ймовірно, 58-річний чоловік наніс вогнепальне поранення своїй 46-річній дружині, а потім застрелився сам.

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Усі дані було внесено до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Тіла загиблих, а також пістолет будуть направлені на проведення експертизи.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідство триває.

Жорстоке вбивство жінки на Харківщині

В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.

Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.

Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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