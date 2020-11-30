В Луганской области депутата подозревают в организации референдума за независимость “ЛНР”

Депутата Троицкого поселкового совета Луганской области подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным следствия, 11 мая 2014 года политик приняла участие в организации и проведении так называемого референдума в поддержку “Акта о государственной самостоятельности ЛНР” на территории поселка Троицкое Луганской области.

Женщина была членом избирательной комиссии, осуществляла учет лиц, выдавала “бюллетени”, следила за процессом и порядком голосования на избирательном участке.

После проведения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы передали в нелегитимную “Центральную избирательную комиссию” для дальнейшего так называемого “провозглашения независимости ЛНР”.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Деоккупация Крыма

Украина планирует пригласить Россию к участию в платформе по деоккупации Крыма, несмотря на то, что страна-агрессор, скорее всего, откажется.

О ее создании заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. До конца года она должна поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму.

Источник: Прокуратура Луганской области