Надежд на участие РФ в создании международной платформы по деоккупации Крыма мало, но ее пригласят, заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

– Мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного, – отметила дипломат.

По ее словам, это связано прежде всего с тем, что одна из задач платформы – отслеживание преступлений России в аннексированном Крыму.

Читайте: Украина требует от ООН новых санкций против РФ

Джеппар считает, что создание такой платформы – своеобразный тест для западных стран.

Президент Владимир Зеленский 23 сентября во время выступления на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН пригласил друзей Украины присоединиться к созданию международной платформы по деоккупации Крыма.

Он также призвал поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН до конца 2020 года.