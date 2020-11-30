У Луганській області депутата підозрюють в організації референдуму за незалежність “ЛНР”

Депутата Троїцького селищної ради Луганської області підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними слідства, 11 травня 2014 року політик взяла участь в організації і проведенні так званого референдуму за підтримку “Акта про державну самостійність ЛНР” на території селища Троїцьке Луганської області.

Жінка була членом виборчої комісії, здійснювала облік осіб, видавала “бюлетені”, стежила за процесом і порядком голосування на виборчій дільниці.

Після проведення псевдореферендуму бюлетені, протоколи та інші документи передали до нелегітимної “Центральної виборчої комісії” для подальшого так званого “проголошення незалежності ЛНР”.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Деокупація Криму

Україна планує запросити Росію до участі в платформі щодо деокупації Криму, незважаючи на те, що країна-агресор, швидше за все, відмовиться.

Про її створення заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН. До кінця року вона має підтримати оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.

Джерело: Прокуратура Луганської області