В конце июня цены на нефть снизились до уровня около $72 за баррель. Это ниже, чем в апреле и мае, однако на украинских АЗС топливо дешевеет медленнее.

Чего ждать водителям в июле 2026 года — рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко.

Цены на топливо в июле 2026 года

По словам эксперта, удешевление нефти не полностью отражается на ценах на АЗС, поскольку ключевым ориентиром для Украины остаются котировки нефтепродуктов в Европе.

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Хотя нефть уже вернулась к уровням до обострения, она все еще дороже, чем в феврале, когда стоила около $60 за баррель. В то же время бензин и дизель в Европе дешевеют медленнее, что сдерживает снижение цен в Украине.

— На рынке есть ресурс, но он не доехал. Это не вопрос дефицита, а вопрос логистики и поставок. Когда этот объем выйдет на рынок, цены могут пойти еще ниже, — говорит Александр Сиренко.

Он отмечает, что цены на заправках уже движутся вниз, но не так быстро, как ожидают водители. На это влияют как более медленная динамика европейских котировок, так и сезон активного потребления. В то же время именно дизель имеет больший потенциал для более быстрого удешевления.

На рынке автогаза ситуация иная: часть операторов уже снизила цены до 38 грн за литр, тогда как большинство удерживает их на уровне около 43 грн. Это связано с высокой конкуренцией, поскольку потребители газа более чувствительны к цене.

Дополнительный фактор: расходы и безопасность АЗС

Отдельным фактором остаются расходы сетей на восстановление поврежденных объектов.

По словам эксперта, только за последний период количество разрушенных или поврежденных АЗС превышает 150 и продолжает расти, в частности из-за ударов по объектам в прифронтовых регионах.

В связи с этим Александр Сиренко предлагает пересмотреть подход к налоговой нагрузке для таких станций.

В частности, речь идет об отмене авансового платежа налога на прибыль для АЗС в радиусе до 100 км от линии боевого соприкосновения. Это, по его мнению, позволило бы направить средства на укрепление объектов и повышение безопасности.

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