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Факты / Происшествия

Ради селфи: в Одессе юноша получил ожоги всего тела из-за удара тока на поезде

В Одессе 18-летний парень залез на вагон товарного поезда, где его ударило электрическим током. Он там оказался, потому что хотел сделать селфи.

Парня госпитализировали в больницу с термическими ожогами всего тела. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции.

— Вы должны помнить, что на железной дороге током может ударить не только при прикосновении к проводам, но даже на расстоянии нескольких метров от них. Расплата за несколько сделанных фото неизбежна и слишком жесткая — это увечье и даже смерть, — отмечают в ГУ НП в Одесской области.

Смерть зацепера в метро Киева

Вечером 28 сентября в метро Киева погиб зацепер. Сразу между станциями метро Выдубичи и Славутич было снято напряжение и остановлено движение.

Поезда в подземке около получаса курсировали от Сырца до Выдубичей и от Славутича до Красного хутора.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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