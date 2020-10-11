В Одессе 18-летний парень залез на вагон товарного поезда, где его ударило электрическим током. Он там оказался, потому что хотел сделать селфи.

Парня госпитализировали в больницу с термическими ожогами всего тела. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Читайте: Делал селфи на крыше электрички. Под Киевом погиб 10-классник

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции.

— Вы должны помнить, что на железной дороге током может ударить не только при прикосновении к проводам, но даже на расстоянии нескольких метров от них. Расплата за несколько сделанных фото неизбежна и слишком жесткая — это увечье и даже смерть, — отмечают в ГУ НП в Одесской области.

Смерть зацепера в метро Киева

Вечером 28 сентября в метро Киева погиб зацепер. Сразу между станциями метро Выдубичи и Славутич было снято напряжение и остановлено движение.

Поезда в подземке около получаса курсировали от Сырца до Выдубичей и от Славутича до Красного хутора.