У Бердянську 29 листопада підлітки 12-13 років вирішили записати відео для соціальних мереж. Заради незвичайного контенту вони підпалили свого товариша.
12-ти річного хлопця облили горючою рідиною і підпалили. В результаті постраждалого з серйозними опіками госпіталізували.
– Хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити круте відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон, – розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.
Товариша вони загасили у ванній, а потім відвели додому.
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– Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні, – додали у поліції.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
У підлітка діагностували опіки 30% тіла, він перебуває в реанімації.
В Одесі юнак отримав опіки всього тіла
В Одесі 18-річний хлопець заліз на вагон товарного потягу, де його вдарило електричним струмом. Він там опинився, бо хотів зробити селфі.
Хлопця госпіталізували до лікарні з термічними опіками всього тіла.