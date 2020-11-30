PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Заради відео для соцмереж: у Бердянську підлітки підпалили товариша

У Бердянську 29 листопада підлітки 12-13 років вирішили записати відео для соціальних мереж. Заради незвичайного контенту вони підпалили свого товариша.

12-ти річного хлопця облили горючою рідиною і підпалили. В результаті постраждалого з серйозними опіками госпіталізували.

– Хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити круте відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон, – розповіли у ГУ НП у Запорізькій області. 

Товариша вони  загасили у ванній, а потім відвели додому.

Читайте: На Миколаївщині підліток-екстремал повис на електроопорі після удару струмом

– Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні, – додали у поліції.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

У підлітка діагностували опіки 30% тіла, він перебуває в реанімації.

В Одесі юнак отримав опіки всього тіла

В Одесі 18-річний хлопець заліз на вагон товарного потягу, де його вдарило електричним струмом. Він там опинився, бо хотів зробити селфі.

Хлопця госпіталізували до лікарні з термічними опіками всього тіла.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору