Число жертв наезда на пешеходов в городе Трир на юго-западе ФРГ выросло до четырех. Всего в результате инцидента получили ранения 30 человек, среди них есть пациенты с тяжелыми травмами.

До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших. Офицеры предупредили людей, чтобы они избегали места происшествия, и сообщили, что там работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Что случилось

В городе Трир, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, машина выехала на пешеходную зону. Первые данные свидетельствовали, что на месте происшествия два человека погибли, а еще несколько получили ранения. Теперь количество жертв возросло.

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Правоохранители позже сообщили об аресте 51-летнего мужчины (водителя машины, выехавшей на пешеходную часть) и конфискации автомобиля.

Источник: SWR