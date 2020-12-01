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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Наїзд на пішоходів у Німеччині: кількість жертв та поранених зросла до 34

Кількість жертв наїзду на пішоходів у місті Трір на південному заході ФРН зросла до чотирьох. Загалом унаслідок інциденту 30 осіб дістали поранень, серед них є пацієнти з важкими травмами.

До цього повідомлялося про двох загиблих і 15 постраждалих. Офіцери попередили людей, щоб вони уникали місця події, і повідомили, що там працюють правоохоронці та бригади швидкої допомоги.

Що трапилось

У місті Трір, розташованому в землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, машина виїхала на пішохідну зону. Перші дані свідчили, що на місці події двоє людей загинули, а ще кілька дістали поранень. Тепер кількість жертв зросла.

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Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія машини, що виїхала на пішохідну частину) і конфіскацію його автомобіля.

Джерело: SWR

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