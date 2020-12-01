Кількість жертв наїзду на пішоходів у місті Трір на південному заході ФРН зросла до чотирьох. Загалом унаслідок інциденту 30 осіб дістали поранень, серед них є пацієнти з важкими травмами.

До цього повідомлялося про двох загиблих і 15 постраждалих. Офіцери попередили людей, щоб вони уникали місця події, і повідомили, що там працюють правоохоронці та бригади швидкої допомоги.

Що трапилось

У місті Трір, розташованому в землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, машина виїхала на пішохідну зону. Перші дані свідчили, що на місці події двоє людей загинули, а ще кілька дістали поранень. Тепер кількість жертв зросла.

Читайте: У Швейцарії жінка накинулася з ножем на людей у ТРЦ – поліція допускає теракт

Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія машини, що виїхала на пішохідну частину) і конфіскацію його автомобіля.

Джерело: SWR