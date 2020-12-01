До 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне Трира, есть тяжелораненые. Об этом заявил бургомистр города Вольфрам Лайбе. — У нас двое убитых и до 15 человек пострадавших, в том числе тяжело, — сказал бургомистр.

Офицеры предупредили людей, чтобы они избегали места происшествия, и сообщили, что там работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Общественная телекомпания SWR сообщила, что водитель был задержан полицией, добавив, что подробности инцидента выясняются.

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В Берлине мужчина на авто влетел в ворота офиса Меркель

25 ноября в Берлине легковой автомобиль протаранил ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Правоохранители расследуют версию теракта, ведь машина была расписана лозунгами о прекращении политики глобализма в стране.