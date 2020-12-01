До 15 людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля в пішохідній зоні Тріра, є тяжкопоранені.

Про це заявив бургомістр міста Вольфрам Лайбе.

– У нас двоє убитих і до 15 осіб постраждали, зокрема тяжко, – сказав бургомістр.

Офіцери попередили людей, щоб вони уникали місця події, і повідомили, що там працюють правоохоронці та бригади швидкої допомоги.

Громадська телекомпанія SWR повідомила, що водія затримала поліція, додавши, що подробиці інциденту з’ясовуються.

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У Берліні чоловік на авто влетів у ворота офісу Меркель

25 листопада в Берліні легковий автомобіль протаранив ворота резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Правоохоронці розслідують версію теракту, адже машина була розписана гаслами про припинення політики глобалізму в країні.