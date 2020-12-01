Полиция Житомира нашла подозреваемого в нападении на директора стоматологической клиники. Женщину без сознания неделю назад нашли в луже крови с проломленной головой и ножницами, торчащими из правого глаза.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с проникающим ранением орбиты глаза и черепно-мозговой травмой. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое.

Подозреваемым оказался 28-летний врач-ортопед, которого год назад взяла на работу владелица стоматологического центра. После нападения мужчина целую неделю спокойно принимал пациентов и даже ходил с коллегами в полицию давать показания.

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Сотрудники не замечали конфликтов между врачом и директором. Летом она даже заняла ему деньги.

Именно они впоследствии стали мотивом кровавой расправы. Владелица клиники узнала, что мужчина недобросовестно обходился со средствами, которые получал от клиентов.

Не дожидаясь разборок, он зашел в кабинет и начал бить женщину по голове металлической фомкой, а затем вонзил ножницы в глаз женщине и пошел, уверенный в том, что она мертва.

Сейчас мужчина под стражей. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет.

Нападение на директора клиники в Житомире

В Житомире 19 ноября врач клиники напал на директора, нанеся женщине тяжелую травму головы, и вонзил ножницы в правый глаз.

27 ноября полицейские объявили о подозрении в совершении покушения на убийство 28-летнему мужчине.