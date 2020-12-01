Поліція Житомира знайшла підозрюваного у нападі на директора стоматологічної клініки. Непритомну жінку тиждень тому знайшли в калюжі крові з проломленою головою і ножицями, що стирчали з правого ока.

Постраждалу госпіталізували у вкрай тяжкому стані з проникаючим пораненням орбіти ока та черепно-мозковою травмою. Нині її стан стабільно тяжкий.

Підозрюваним виявився 28-річний лікар-ортопед, якого рік тому взяла на роботу власниця стоматологічного центру. Після нападу чоловік цілий тиждень спокійно приймав пацієнтів і навіть ходив з колегами до поліції давати свідчення.

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Співробітники не помічали конфліктів між лікарем та директором. Влітку вона навіть позичила йому гроші.

Саме вони згодом стали мотивом кривавої розправи. Власниця клініки дізналася, що чоловік недобросовісно обходився з коштами, які отримував від клієнтів.

Не чекаючи розбірок, він зайшов до кабінету і почав бити жінку по голові металевою фомкою, а потім встромив ножиці в око жінці і пішов, упевнений у тому, що вона мертва.

Нині чоловік під вартою. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років.

Напад на директора клініки в Житомирі

У Житомирі 19 листопада лікар клініки напав на директора, завдавши жінці важку травму голови, і встромив ножиці в праве око.

27 листопада поліцейські оголосили про підозру у вчиненні замаху на вбивство 28-річному чоловікові.