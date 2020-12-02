Наезд на пешеходов в Германии: погибших уже пятеро

Число жертв, в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре западногерманского города Трир, возросло до пяти человек.

Погибли три женщины в возрасте 25, 52 и 73 года, а также 45-летний мужчина и его ребенок девяти недель от роду. Мать и полуторагодовалый сын из этой же семьи были госпитализированы.

В полиции добавили, что еще 14 человек получили травмы и находятся в больнице.

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По информации правоохранителей, наезд совершил 51-летний местный житель, немец Бернд В., в крови которого нашли значительное количество алкоголя.

Смертельное ДТП в Германии

1 декабря в городе Трир, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, машина выехала на пешеходную зону.

Вечером сообщалось, что число жертв возросло до четырех. Всего в результате инцидента 30 человек получили ранения, среди них есть пациенты с тяжелыми травмами.