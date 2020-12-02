Наїзд на пішоходів у Німеччині: загиблих вже п’ятеро

Кількість жертв, внаслідок наїзду автомобіля на людей у пішохідній зоні в центрі західнонімецького міста Трір, зросла до п’яти людей.

Загинули три жінки віком 25, 52 та 73 роки, а також 45-річний чоловік і його дитина дев’яти тижнів від народження. Мати та півторарічний син із цієї ж родини були госпіталізовані.

У поліції додали, що ще 14 людей отримали травми та перебувають у лікарні.

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За інформацією правоохоронців, наїзд здійснив 51-річний місцевий мешканець, німець Бернд В., у крові якого знайшли значну кількість алкоголю.

Смертельна ДТП у Німеччині

1 грудня у місті Трір, розташованому в землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, машина виїхала на пішохідну зону.

Ввечері повідомлялось, що кількість жертв зросла до чотирьох. Загалом унаслідок інциденту 30 осіб дістали поранень, серед них є пацієнти з важкими травмами.