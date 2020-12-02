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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Кропивницькому чотирирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

Трагедія сталася у Кропивницькому 1 грудня – чотирирічна дівчинка відкрила вікно, не втрималася на підвіконні та випала з висоти восьмого поверху.

Нині дитина знаходиться у тяжкому стані в реанімації дитячої обласної лікарні.

Місцева прокуратура відкрила провадження за ст. 128 ККУ – Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Буде також надано правову оцінку діям батьків.

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Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.

Дитина випала з вікна на Харківщині

У Вовчанську Харківської області півторарічний хлопчик випав з вікна третього поверху, поки мати відволіклася.

Інцидент стався 11 жовтня. Хлопчик отримав травми та садна. Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура

Фото: Dreamstime

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