Під час стріму Reeflay померла його подруга Валентина

Блогер Стас Reeflay вів прямий ефір, коли померла його подруга Валентина. Однак від правоохоронців поки що не надходило офіційного підтвердження про смерть дівчини.

Блогер Станіслав Решетніков, якого знають як Reeflay Panini, разом із подругою Валею провів треш-стрім – в обмін на пожертвування охочі можуть подивитися, як учасники виконують завдання глядачів. Часто це принизливі прохання або небезпечні для здоров’я завдання.

Під час стріму Валя періодично просилася додому, але до її прохань недослухались. Коли у неї трапилася діарея, Стас розлютився і вигнав дівчину на холод. Пізніше він її впустив і продовжив стрім. Згодом блогер помітив, що його подруга мертва.

Він намагався привести її до тями, але нічого не вийшло. Стрімер зателефонував товаришу і попросив його викликати швидку.

Доки не приїхали лікарі Став продовжував свій стрім, під час якого він плакав і звинувачував себе у тому, що трапилося.

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Глядачі ж заспокоювали хлопця і говорили, мовляв, не звинувачуй себе, хто знає, що вона вживала (йдеться про заборонені речовини. – ред.).

– Неважливо, під чим вона була. Вона була моєю найкращою подругою. Правда чи хайп? Так, правда, – заявив Стас у сльозах.

Потім у кадрі з’явилися медики, які і констатували смерть дівчини.

Пізніше приїхали невідомі чоловіки. Ймовірно, це поліцейські, яких викликав юнак. Вони попросили вимкнути камеру, але стрімер тільки повернув її до стіни.

– Дострімився? Будемо розбиратися, – сказали поліцейські.

Чоловіки взяли у Reeflay паспорт і ще раз попросили вимкнути камеру. За кілька секунд стрім таки закінчився.















У прямому ефірі: стрімер Reeflay повідомив про смерть подруги і визнав свою провину / 4 фотографии

Побиття у прямому ефірі

19 жовтня білоруський блогер Андрій Бурим (Мелстрой) у прямому ефірі декілька разів ударив модель Олену Єфремову лицем об стіл.

У результаті отриманих травм дівчину госпіталізували. У неї зламані брекети та синці.

Проти блогера Андрія Бурима порушено кримінальну справу за фактом побиття дівчини.

Справу розслідують за ст. 116 (Побої) КК Росії. Блогеру загрожують примусові роботи або позбавлення волі до двох років.