На трасі Львів-Луцьк неподалік села Сабанівка Радехівського району Львівської області 3 грудня близько 6.00 автомобіль Audi виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Внаслідок ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а 35-річний водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка від отриманих травм померли у лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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Правоохоронці встановлюють обставини події.
Наприкінці листопада смертельна ДТП сталася на Закарпатті.
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті загинули п’ятеро людей.