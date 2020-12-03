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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

На Львівщині не розминулися легковик і мікроавтобус – троє загиблих

На трасі Львів-Луцьк неподалік села Сабанівка Радехівського району Львівської області 3 грудня близько 6.00 автомобіль Audi виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а 35-річний водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка від отриманих травм померли у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

  • Смертельна ДТП на Львівщині
  • Смертельна ДТП на Львівщині
  • Смертельна ДТП на Львівщині
  • Смертельна ДТП на Львівщині
  • Смертельна ДТП на Львівщині
  • Смертельна ДТП на Львівщині
На Львівщині не розминулися легковик і мікроавтобус – троє загиблих / 3 фотографии

Наприкінці листопада смертельна ДТП сталася на Закарпатті.

Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті загинули п’ятеро людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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