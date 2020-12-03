ДТП на Хмельниччині: посадовець збив 54-річного чоловіка на смерть

На Хмельниччині начальник пожежно-рятувального поста управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на смерть збив пішохода на автомобілі.

Трагедія сталася 2 грудня близько 17.00 біля смт Білогір’я Хмельницької області. Посадовець ДСНС не впорався з кермом власного автомобіля Fiat та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям без освітлення.

У результаті ДТП постраждалий помер на місці події. За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.

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Посадовця затримали за ст. 208 КПК України. Водій порушив правила дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого – ч. 2 ст. 286 КК України.























П’яний чиновник на смерть збив пішохода на Хмельниччині / 6 фотографий

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП на Львівщині

На трасі Львів-Луцьк 3 грудня близько 6.00 автомобіль Audi виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а 35-річний водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка від отриманих травм померли у лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.