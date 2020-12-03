Раздели и выбросили в подъезд: в Житомире товарищи жестоко убили 49-летнего мужчину

В Житомире алкогольное застолье трех товарищей завершилось жестоким избиением и смертью одного из мужчин.

Журналистам Чрезвычайных новостей удалось пообщаться с соседями погибшего Сергея.

Его окровавленное тело случайно нашли в подъезде. Мужчина лежал полностью голый и без сознания.

— Вот здесь он лежал без всякого одежды. Здесь видно, где лежала его голова, — рассказала одна из соседок.

О том факте, что Сергея уже избитого притащили на это место, свидетельствовали багровые следы на полу.

Однако самым ужасным было то, что пока мужчина умирал на холодном бетоне, за дверью двое его товарищей спокойно жарили картошку и пили водку.

Соседи зашли в квартиру, где продолжалось застолье, и застыли на месте: в центре комнате лежал сломанный стул, а его обломки были окровавленными.

Пока ехала полиция, неравнодушные соседи удерживали мужчин в квартире. Между тем медики, борясь за жизнь Сергея, так и не смогли его спасти.

Обеих товарищей задержали: мужчины были настолько пьяны, что не смогли ничего объяснить. Но впоследствии один из них все-таки признался.

— Вместе распивали спиртные напитки и во время мелочного конфликта начали наносить удары потерпевшему. Позже его без сознания просто вынесли в подъезд, где и оставили, — рассказала пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко.

Погибшему Сергею было 49 лет, он жил один, нигде не работал и часто выпивал. Но соседи его жалеют.

— Жаль парня, невозможно описать словами — это зверство какое-то. Болит душа. Кем бы он ни был, это — человек, — рассказал знакомый погибшего.

Задержанным товарищам 33 и 40 лет, ранее оба уже имели проблемы с законом. За смертельное избиение мужчинам грозит до восьми лет заключения.

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