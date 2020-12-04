Нападали и требовали деньги: в Харькове сотрудник СБУ возглавил преступную группу

В Харькове сотрудник Службы безопасности Украины возглавил преступную группировку. Его участники нападали на людей и требовали деньги.

Так в 2019 году преступники получили информацию, что в одной из лесополос находится так называемая закладка (хранилище с наркотическим веществом). Когда за ней пришел мужчина, они напали на него и требовали 100 тыс. грн.

Поскольку средств у потерпевшего не было, преступники увезли его к нотариусу для оформления фиктивного договора займа.

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В другой жертвы члены группировки просили $3 тыс., однако получили только 57 тыс. грн. Сейчас сотруднику СБУ сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет за решеткой.

Коррупция в Нацполиции

В Киевской области на взятке задержали сотрудников Нацполиции. Правоохранители потребовали неправомерную выгоду от гражданина в размере 500 тыс. грн.

Им может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.