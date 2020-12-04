Нападали та вимагали гроші: у Харкові співробітник СБУ очолив злочинну групу

У Харкові співробітник Служби безпеки України очолив злочинне угрупування. Його учасники нападали на людей та вимагали гроші.

Так у 2019 році злочинці отримали інформацію, що в одній з лісосмуг знаходиться так звана закладка (сховище з наркотичною речовиною). Коли за нею прийшов чоловік, вони напали на нього та вимагали 100 тис. грн.

Оскільки коштів у потерпілого не було, злочинці повезли його до нотаріуса для оформлення фіктивного договору позики.

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В іншої жертви члени угрупування просили $3 тис., однак отримали лише 57 тис. грн. Наразі співробітнику СБУ повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років за ґратами.

Корупція у Нацполіції

На Київщині на хабарі затримали співробітників Нацполіції. Правоохоронці вимагали неправомірну вигоду від громадянина у розмірі 500 тис. грн.

Їм може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.