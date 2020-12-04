PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Обогатился на 1 млн: в Киеве иностранец обманывал женщин на сайтах знакомств

Сотрудники киберполиции Киева разоблачили мужчину, который обманывал женщин на сайтах знакомств. Гражданин иностранного государства с помощью преступной схемы получил 1,3 млн грн.

Он знакомился с женщинами, получал их доверие, а затем выманивал деньги и ювелирные изделия. Известно о минимум пяти пользовательниц сайтов, которые стали жертвами мошенника.

Сейчас 34-летний фигурант дела находится под стражей за мошенничество. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

іноземець обдурював українок на сайтах знайомств

Читайте: Обогатилась на 400 тыс. грн: мошенница торговала в Instagram несуществующей обувью

В Виннице мужчина обманывал людей, находясь в тюрьме

В Винницкой исправительной колонии мужчина обманывал людей с помощью телефона. Осужденный представлялся сотрудником банка и выманивал у граждан деньги.

Его жертвой стала жительница Закарпатской области, которая передала злоумышленнику 1,6 тыс. грн.

Фото: Киберполиция, Pexels

Источник: Киберполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка