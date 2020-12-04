Обогатился на 1 млн: в Киеве иностранец обманывал женщин на сайтах знакомств

Сотрудники киберполиции Киева разоблачили мужчину, который обманывал женщин на сайтах знакомств. Гражданин иностранного государства с помощью преступной схемы получил 1,3 млн грн.

Он знакомился с женщинами, получал их доверие, а затем выманивал деньги и ювелирные изделия. Известно о минимум пяти пользовательниц сайтов, которые стали жертвами мошенника.

Сейчас 34-летний фигурант дела находится под стражей за мошенничество. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Виннице мужчина обманывал людей, находясь в тюрьме

В Винницкой исправительной колонии мужчина обманывал людей с помощью телефона. Осужденный представлялся сотрудником банка и выманивал у граждан деньги.

Его жертвой стала жительница Закарпатской области, которая передала злоумышленнику 1,6 тыс. грн.

Фото: Киберполиция, Pexels