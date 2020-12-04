Жодних пострілів не було: ДПСУ про стрільбу на кордоні з Росією

Російська ФСБ заявила, що під час незаконного перетину кордону трьома озброєними порушниками з боку України, був застрелений один із них.

– Прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в РФ трьома озброєними невідомими. Під час спроби затримання порушники вчинили збройний опір, – повідомили в ЦГЗ.

Унаслідок стрільби один із порушників загинув, ще двоє втекли.

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У Держприкордонслужбі України заявили, що перевіряють ділянку, де могло статися порушення.

– Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які говорить російська сторона, – заявив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він додав, що прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поруч з кордоном.

Тікав у Росію через паркан

На Харківщині тепловізійні камери прикордонників зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.