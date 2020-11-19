В Николаеве спасатели освободили из заблокированного авто ребенка и собаку

Николаевским спасателям сегодня пришлось освобождать из заблокированного автомобиля малолетнего ребенка и собаку.

19 ноября в 12.13 они получили вызов о том, что на улице Днепровской Чайки в машине закрыт ребенок.

На месте бойцы ГСЧС установили, что 52-летняя женщина оставила ключи в замке зажигания, поэтому в авто сработал центральный электронный замок.

А в салоне авто в детском кресле остался двухлетний мальчик и собака.

Спасатели оперативно открыли двери багажного отделения подручными средствами и освободили ребенка, а психологи оказали поддержку владелице автомобиля.

В Николаеве из-за оползня погиб 10-летний мальчик

В октябре в микрорайоне Терновка, что в Николаеве, двое детей играли на трехметровом песчаном склоне. В этот момент одного из мальчиков засыпало слоем почвы.

К сожалению, спасти 10-летнего мальчика не удалось.