Крушение самолета в Киевской области (ФОТО)

Возле села Гоголев Броварского района Киевской области разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились двое мужчин.
Частный самолет Beechcraft Bonanza N83MS упал посреди поля.
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— Пострадавших владельца самолета 1967 года и инструктора 1957 года с множественными ушибами госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу. Угрозы жизни нет, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.
В полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
На Сумщине разбился легкомоторный самолет
В субботу утром, 12 сентября, в поле возле села Дьяковка в Сумской области обнаружили остатки легкомоторного самолета Х-32 Бекас, который потерпел крушение.
Пилот воздушного судна погиб, других пострадавших не обнаружили.