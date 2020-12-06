PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киевской области разбился легкомоторный самолет

Возле села Гоголев Броварского района Киевской области разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились двое мужчин.

Частный самолет Beechcraft Bonanza N83MS упал посреди поля.

Читайте: Вертолет с людьми упал в реку в США, есть жертва

— Пострадавших владельца самолета 1967 года и инструктора 1957 года с множественными ушибами госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу. Угрозы жизни нет, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

В полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

  • Крушение самолета в Киевской области (ФОТО)
  • Крушение самолета в Киевской области (ФОТО)
  • Крушение самолета в Киевской области (ФОТО)
  • Крушение самолета в Киевской области (ФОТО)
В Киевской области разбился легкомоторный самолет / 2 фотографии

На Сумщине разбился легкомоторный самолет

Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка