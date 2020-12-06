Крушение самолета в Киевской области (ФОТО)

Возле села Гоголев Броварского района Киевской области разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились двое мужчин.

Частный самолет Beechcraft Bonanza N83MS упал посреди поля.

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— Пострадавших владельца самолета 1967 года и инструктора 1957 года с множественными ушибами госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу. Угрозы жизни нет, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.