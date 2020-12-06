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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Покушение на убийство: на Донбассе в авто взорвалась граната

В автомобиле Audi 31-летнего жителя города Родинское Донецкой области взорвался неизвестный предмет. Мужчина чудом не пострадал.

Взрыв произошел вечером 5 декабря, когда он сел в машину и тронулся с места.

Следователи и эксперты на месте происшествия обнаружили деформированный металлический фрагмент, похожий на спусковой рычаг запала гранаты.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ — Покушение на убийство.

  • Вибух в авто
  • Вибух в авто
  • Вибух в авто
  • Вибух в авто
Покушение на убийство: на Донбассе в авто взорвалась граната / 2 фотографии

В Константиновском районе Донецкой области в начале ноября 49-летняя женщина установила во дворе знакомой растяжку с гранатой.

В результате взрыва 55-летняя женщина получила многочисленные травмы и ожог. Выяснилось, что между соседками был давний конфликт.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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