В коме после отравленного кофе: в Киеве на вокзале незнакомцы ограбили 33-летнего мужчину

В Ровно стало известно о преступной группировки, члены которой отравляют пассажиров на местном автовокзале с целью ограбления.

В настоящее время полиция расследует дело 30-летнего мужчины, который после выпитого кофе с незнакомцем впал в кому.

Мать пострадавшего, Татьяна, не сдерживает слез, ведь ее сын мог умереть до приезда скорой.

Роман — отец трех маленьких детей, должен был ехать на заработки в Польшу, однако стал жертвой так называемой банды клофелинщиков.

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После госпитализации выяснилось, что человек остался без сумки, где были деньги и документы. Правоохранителям известно еще о пяти подобных случаях.

Медики, спасшие жизнь 30-летнего мужчины, утверждают, что это очень похоже на отравление клофелином, смешанным с алкоголем.

— Клофелин — препарат, который применяется для понижения артериального давления. Алкоголь его действие усиливает. Поэтому резкое понижение артериального давления приводит к потере сознания, при этом может наступить остановка сердечной деятельности, — рассказал заместитель главного врача Ровенской областной больницы.

Местные жители уверяют: всех жертв отравлений и грабежа объединяет одно и то же место — это ровенский автовокзал.

Именно здесь к ним подходили незнакомцы, заводили милые беседы, дальше был кофе или алкоголь, и вот человек уже быстро теряет сознание и у него отнимают все ценное.

После последних ограблений полицейские патрули стали появляться на автовокзале чаще, но задержать подозреваемых пока не удалось.

— Есть информация, что якобы кто-то что-то подсыпает, мы ездим проверяем эту информацию. Сейчас нами был проверен район автовокзала, пока подозрительных лиц не заметили, — заявил сотрудник патрульной полиции Ровно Андрей Медведь.

Сейчас активно изучаются записи с камер наблюдения, а полиция призывает к осмотрительности — не доверять незнакомцам и ни в коем случае ничего с ними не пить и не есть.

Иначе можно потерять не только деньги, или мобильный, но и жизнь: если злоумышленник не рассчитает дозу яда, его жертва рискует заснуть и уже никогда не проснуться.