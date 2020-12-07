В комі після отруєної кави: у Рівному на вокзалі незнайомці пограбували 33-річного чоловіка

У Рівному стало відомо про злочинне угруповання, члени якого отруюють пасажирів на місцевому автовокзалі з метою пограбування.

Наразі поліція розслідує справу 30-річного чоловіка, який після випитої кави з незнайомцем впав у кому.

Матір постраждалого, Тетяна, не стримує сліз, адже її син міг померти до приїзду швидкої.

Роман – батько трьох маленьких дітей, мав їхав на заробітки до Польщі, однак став жертвою так званої банди клофелінщиків.

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Після госпіталізації з’ясувалося, що чоловік залишився без сумки, де були гроші та документи. Правоохоронцям відомо ще про п’ять схожих випадків.

Медики, які врятували життя 30-річного чоловіка, стверджують, що це дуже схоже на отруєння клофеліном, змішаним з алкоголем.

– Клофелін – препарат, який застосовується для пониження артеріального тиску. Алкоголь його дію посилює. Тому різке пониження артеріального тиску приводить до втрати свідомості, а при низькому артеріальному тиску може наступити зупинка серцевої діяльності, – розповів заступник головного лікаря Рівненської обласної лікарні.

Місцеві мешканці переконують: усіх жертв отруєнь та грабунку об’єднує одне й те ж саме місце – це рівненський автовокзал.

Саме тут до них підходили незнайомці, заводили милі бесіди, далі була кава, або алкоголь і ось людина вже швидко непритомніє і в неї забирають усе цінне.

Після останніх пограбувань поліцейські патрулі стали з’являтися на автовокзалі частіше, але затримати підозрюваних поки що не вдалося.

– Є інформація, що нібито хтось щось підкидає, ми так само їздимо перевіряємо цю інформацію. Зараз нами було перевірено район автовокзалу, ми поки підозрілих осіб не помітили, – заявив співробітник патрульної поліції Рівного Андрій Медведь.

Наразі активно вивчаються записи з камер спостереження, а поліція закликає до обачності – не довіряти незнайомцям і в жодному випадку нічого з ними не пити та не їсти.

Інакше можна втратити не лише гроші, чи мобільний, а й життя: якщо зловмисник не розрахує дозу отрути, його жертва ризикує заснути і вже ніколи не прокинутись.