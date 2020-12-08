В Житомирской области, а именно в Бердичевском районе, мужчина застрял под кузовом автомобиля.
Утром пострадавший завел микроавтобус Volswagen Caddy, чтобы тот прогрелся, и пошел открывать ворота двора. Автомобиль стоял на склоне, поэтому скатился вниз прямо на мужчину. Его протянуло около 15 м.
Микроавтобус врезался в забор и остановился, а владелец оказался под кузовом. Его увидели местные, которые услышали крики о помощи.
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Спасатели вытащили 64-летнего мужчину с помощью пневмоподушек и сразу передали медикам на осмотр. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают устанавливать специалисты.
ДТП на Хмельнитчине
В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека. Водитель не справился с управлением транспортным средством, машина съехала в кювет и перевернулась.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.
Фото: ГСЧС