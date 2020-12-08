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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В Житомирской области мужчина попал под кузов собственного авто

В Житомирской области, а именно в Бердичевском районе, мужчина застрял под кузовом автомобиля.

Утром пострадавший завел микроавтобус Volswagen Caddy, чтобы тот прогрелся, и пошел открывать ворота двора.  Автомобиль стоял на склоне, поэтому скатился вниз прямо на мужчину. Его протянуло около 15 м.

Микроавтобус врезался в забор и остановился, а владелец оказался под кузовом. Его увидели местные, которые услышали крики о помощи.

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В Житомирской области мужчина попал под кузов собственного авто / 2 фотографии

Спасатели вытащили 64-летнего мужчину с помощью пневмоподушек и сразу передали медикам на осмотр.  Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают устанавливать специалисты.

ДТП на Хмельнитчине

В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека. Водитель не справился с управлением транспортным средством, машина съехала в кювет и перевернулась.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст.  286 УК.

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

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