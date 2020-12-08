На Житомирщині, а саме у Бердичівському районі, чоловік застряг під кузовом автомобіля.

Зранку постраждалий завів мікроавтобус Volswagen Caddy, аби той прогрівся, та пішов відкривати ворота обійстя. Автомобіль стояв на схилі, тому скотився донизу прямо на чоловіка. Його протягнуло близько 15 м.

Мікроавтобус врізався у паркан і зупинився, а власник опинився під кузовом. Його побачили місцеві селяни, які почули крики про допомогу.

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На Житомирщині чоловік потрапив під кузов власного авто / 2 фотографии

Рятувальники витягли 64-річного чоловіка за допомогою пневмоподушок та відразу передали медикам на огляд. Остаточні обставини надзвичайної події продовжують встановлювати фахівці.

ДТП на Хмельниччині

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області сталася аварія, в результаті якої загинули троє людей. Водій не впорався з керуванням транспортним засобом і машина з’їхала у кювет та перекинулась.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Фото: ДСНС