В Одессе полицейский создал сеть борделей

В Одессе разоблачили деятельность сети борделей. К организации деятельности по оказанию интимных услуг причастен работник полиции Одесской области.
Полицейский развернул нелегальный бизнес и приобщил к нему еще семь человек. Вместе они искали клиентов и девушек для занятий проституцией, полностью координировали их, обеспечив охраной и соответствующими помещениями.
Услуги предлагали на территории Одессы и Одесской области.
Читайте: Должна быть общественная дискуссия. Глава Нацполиции за легализацию проституции
Фигурантам дела сообщили о подозрении, правоохранители выбирают им меры пресечения.
В Одессе полицейские крышевали проституцию
В Одессе задержали двух полицейских, которые крышевали деятельность по предоставлению платных интимных услуг. Правоохранителей задержали во время получения взятки в размере 24,2 тыс. грн.
Известно, что в целом полицейские требовали $2,5 тыс. неправомерной выгоды от организаторов проституции за избежание наказания.