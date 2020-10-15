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Факты / Происшествия

В Одессе полицейский создал сеть борделей

В Одессе разоблачили деятельность сети борделей. К организации деятельности по оказанию интимных услуг причастен работник полиции Одесской области.

Полицейский развернул нелегальный бизнес и приобщил к нему еще семь человек. Вместе они искали клиентов и девушек для занятий проституцией, полностью координировали их, обеспечив охраной и соответствующими помещениями.

Услуги предлагали на территории Одессы и Одесской области.

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Фигурантам дела сообщили о подозрении, правоохранители выбирают им меры пресечения.

  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
В Одессе полицейский создал сеть борделей / 5 фотографий

В Одессе полицейские крышевали проституцию

В Одессе задержали двух полицейских, которые крышевали деятельность по предоставлению платных интимных услуг. Правоохранителей задержали во время получения взятки в размере 24,2 тыс. грн.

Известно, что в целом полицейские требовали $2,5 тыс. неправомерной выгоды от организаторов проституции за избежание наказания.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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