У Дарницькому районі Києві подружжя організувало бізнес з надання послуг сексуального характеру.

Чоловік з дружиною також залучили до своєї роботи ще двох осіб, які виконували обов’язки так званих адміністраторів.

Дівчат для зайняття проституцією шукали в інтернеті. Вони зобов’язувалися перераховували сутенерам частину отриманих коштів, а залишок розподіляли між собою.

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Вартість надання послуг становила 1,6 – 2,5 грн тис. за годину.

Чотирьом зловмисниками повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 КК (Сутенерство) України.

– В одного з адміністраторів вилучено 56 згортків із речовиною схожою на амфетамін. Речовини направлено для проведення експертизи, – зазначили у столичній прокуратурі.











У Києві подружжя організувало бізнес з надання інтимних послуг / 3 фотографии

Викриття мережі борделів в Одесі

Правоохоронці викрили діяльність мережі борделів у місті Одеса.

До її створення та діяльності причетний поліцейський. Залучивши спільників, чоловік шукав дівчат і займався координацією їхньої роботи.