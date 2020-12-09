У Києві подружжя організувало бізнес з надання інтимних послуг

У Дарницькому районі Києві подружжя організувало бізнес з надання послуг сексуального характеру.
Чоловік з дружиною також залучили до своєї роботи ще двох осіб, які виконували обов’язки так званих адміністраторів.
Дівчат для зайняття проституцією шукали в інтернеті. Вони зобов’язувалися перераховували сутенерам частину отриманих коштів, а залишок розподіляли між собою.
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Вартість надання послуг становила 1,6 – 2,5 грн тис. за годину.
Чотирьом зловмисниками повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 КК (Сутенерство) України.
– В одного з адміністраторів вилучено 56 згортків із речовиною схожою на амфетамін. Речовини направлено для проведення експертизи, – зазначили у столичній прокуратурі.
Викриття мережі борделів в Одесі
Правоохоронці викрили діяльність мережі борделів у місті Одеса.
До її створення та діяльності причетний поліцейський. Залучивши спільників, чоловік шукав дівчат і займався координацією їхньої роботи.