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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Запорожье 13-летний мальчик выпрыгнул из окна многоэтажки

Трагедия произошла 9 декабря около 14.00 в доме на Калнышевского в Хортицком районе Запорожья — 13-летний подросток выпрыгнул из окна своей квартиры на 10 этаже.

Тело ребенка обнаружили под домом. На месте работает полиция.

Сейчас известно, что это было самоубийство, но о причинах пока ничего не говорят.

Открыто производство по статье об убийстве с пометкой самоубийство.

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В Киеве в октябре погибли мать с ребенком, выпав из окна многоэтажки.

Женщина жила в квартире вместе с родственниками и имела определенные жизненные проблемы.

Столичная полиция открыла производство по ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Источник: Depo.Запоріжжя

Фото: Dreamstime

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