Трагедия произошла 9 декабря около 14.00 в доме на Калнышевского в Хортицком районе Запорожья — 13-летний подросток выпрыгнул из окна своей квартиры на 10 этаже.

Тело ребенка обнаружили под домом. На месте работает полиция.

Сейчас известно, что это было самоубийство, но о причинах пока ничего не говорят.

Открыто производство по статье об убийстве с пометкой самоубийство.

Читайте: Самоубийство из-за оценок: в Кривом Роге 12-летняя школьница выпала из окна

В Киеве в октябре погибли мать с ребенком, выпав из окна многоэтажки.

Женщина жила в квартире вместе с родственниками и имела определенные жизненные проблемы.

Столичная полиция открыла производство по ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Источник: Depo.Запоріжжя