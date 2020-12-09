Трагедія сталася 9 грудня близько 14.00 у будинку на Калнишевського у Хортицькому районі Запоріжжя – 13-річний підліток вистрибнув із вікна своєї квартири на 10 поверсі.

Тіло дитини виявили під будинком. На місці працює поліція.

Нині відомо, що це було самогубство, але про причини поки нічого не кажуть.

Відкрито провадження за статтею про вбивство з поміткою самогубство.

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У Києві у жовтні загинули мати з дитиною, випавши з вікна багатоповерхівки.

Жінка жила у квартирі разом з родичами та мала певні життєві проблеми.

Столична поліція відкрила провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Джерело: Depo.Запоріжжя