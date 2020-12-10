В одному з закладів харчування Одеси чоловік погрожував зірвати гранату. Громадянин завітав до місцевого McDonalds і, тримаючи руку під курткою, заявив що має намір підірвати боєприпас.

На місце події одразу прибули правоохоронці. Однак з’ясувалося, що насправді в чоловіка не було гранати. Свій вчинок він пояснив складністю життєвих обставин.

За це одеситу може загрожувати від двох до шести років ув’язнення.

Читайте: На Одещині п’яний водій злетів з дороги та збив трьох людей, двоє з них загинули

На Київщині злочинці кинули гранату у поліцейських

У Київській області злочинці кинули гранату у поліцейських. Під час затримання підозрювані у розбійних нападах чинили опір правоохоронцям.

Вони кинули боєприпас і відкрили стрілянину, однак попри це поліцейським вдалося їх затримати.