На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли

В Одесской области водитель Mazda в состоянии алкогольного опьянения слетел с дороги и сбил троих мужчин в возрасте 36, 31 и 19 лет, которые стояли на обочине.
В результате столкновения погибли два человека. 19-летний юноша находится в больнице.
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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
47-летнего водителя Mazda задержали, с ним проводятся неотложные следственные действия.
В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека
В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека.
В салоне автомобиля Volkswagen Passat В5 находилось четверо пассажиров. Прибывшие на место спасатели достали из авто трех погибших: 46-летнего водителя и двух пассажирок 50 и 55 лет.
Еще один 47-летний пассажир после осмотра медиками от госпитализации отказался.