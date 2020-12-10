В Одесской области водитель Mazda в состоянии алкогольного опьянения слетел с дороги и сбил троих мужчин в возрасте 36, 31 и 19 лет, которые стояли на обочине.

В результате столкновения погибли два человека. 19-летний юноша находится в больнице.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

47-летнего водителя Mazda задержали, с ним проводятся неотложные следственные действия.







На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли / 2 фотографии

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