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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли

В Одесской области водитель Mazda в состоянии алкогольного опьянения слетел с дороги и сбил троих мужчин в возрасте 36, 31 и 19 лет, которые стояли на обочине.

В результате столкновения погибли два человека. 19-летний юноша находится в больнице.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

47-летнего водителя Mazda задержали, с ним проводятся неотложные следственные действия.

  • На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли
  • На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли
  • На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли
  • На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли
На Одесчине пьяный водитель слетел с дороги и сбил троих людей, двое из них погибли / 2 фотографии

В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека

В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека.

В салоне автомобиля Volkswagen Passat В5 находилось четверо пассажиров. Прибывшие на место спасатели достали из авто трех погибших: 46-летнего водителя и двух пассажирок 50 и 55 лет.

Еще один 47-летний пассажир после осмотра медиками от госпитализации отказался.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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