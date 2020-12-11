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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Гололед в Киеве обернулся трагедией: в городе произошло несколько серьезных ДТП

В Киеве 11 декабря на дорогах наблюдается сильный гололед. В результате чего в городе произошло несколько серьезных аварий.

На улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево. В результате аварии один человек погиб, пострадавших госпитализировали.

Также произошло ДТП с пострадавшими на проспекте Победы возле станции метро Шулявская.

На улице Уральской произошла авария с участием пяти автомобилей. Движение по улице перекрыто.

  • Гололед в Киеве спровоцировал множество ДТП (ФОТО и ВИДЕО)
  • Гололед в Киеве спровоцировал множество ДТП (ФОТО и ВИДЕО)
Гололед в Киеве обернулся трагедией: в городе произошло несколько серьезных ДТП / 1 фотография

Кроме того, в столице более 160 человек получили травмы из-за гололеда и вынуждены были обращаться за  медпомощью.

— Только за вчерашний вечер из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей, — рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

В КГГА отчитались о работе Киевавтодора во время ликвидации последствий непогоды.

Ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника).

— Сейчас очищены и обработаны противогололедными средствами все улицы, которые находятся на балансе Киевавтодора. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта, — отметили в КГГА.

Непогода в Киеве

11 декабря в Киеве из-за гололеда введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Оперативное положение — это следование с отклонением от графика движения, уточнили в службе.

Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.

Источники: Киев Оперативний, Нацполиция

Фото: dtp.kiev.ua, Нацполиция

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