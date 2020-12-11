Гололед в Киеве спровоцировал множество ДТП (ФОТО и ВИДЕО)

В Киеве 11 декабря на дорогах наблюдается сильный гололед. В результате чего в городе произошло несколько серьезных аварий.
На улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево. В результате аварии один человек погиб, пострадавших госпитализировали.
Также произошло ДТП с пострадавшими на проспекте Победы возле станции метро Шулявская.
На улице Уральской произошла авария с участием пяти автомобилей. Движение по улице перекрыто.
Кроме того, в столице более 160 человек получили травмы из-за гололеда и вынуждены были обращаться за медпомощью.
— Только за вчерашний вечер из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей, — рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
В КГГА отчитались о работе Киевавтодора во время ликвидации последствий непогоды.
Ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника).
— Сейчас очищены и обработаны противогололедными средствами все улицы, которые находятся на балансе Киевавтодора. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта, — отметили в КГГА.
Непогода в Киеве
11 декабря в Киеве из-за гололеда введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.
Оперативное положение — это следование с отклонением от графика движения, уточнили в службе.
Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.