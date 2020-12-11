Ожеледиця у Києві спровокувала безліч ДТП (ФОТО і ВІДЕО)

У Києві 11 грудня на дорогах спостерігається сильна ожеледиця. В результаті чого в місті сталося кілька серйозних аварій.

На вулиці Ентузіастів сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево. В результаті аварії одна людина загинула, постраждалих госпіталізували.

Також відбулося ДТП з постраждалими на проспекті Перемоги біля станції метро Шулявська.

На вулиці Уральській сталася аварія за участю п’яти автомобілів. Рух вулицею перекрито.

Ожеледиця у Києві обернувся трагедією: в місті сталося кілька серйозних ДТП / 1 фотография

Крім того, у столиці понад 160 людей травмувалися через ожеледицю та вимушені були звертатися за медичиною допомогою.

– Тільки за вчорашній вечір через ожеледицю травмувалося 150 дорослих і 13 дітей, – розповіла керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

​​У КМДА відзвітували щодо роботи Київавтодору під час ліквідації наслідків негоди.

Вночі працювала 301 одиниця спецтехніки та 36 бригад із ручного прибирання (272 працівники).

– Наразі очищені й оброблені протиожеледними засобами всі вулиці, які перебувають на балансі Київавтодору. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні та надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту, – наголосили у КМДА.

Негода у Києві

11 грудня у Києві через ожеледицю введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Оперативне положення – це курсування з відхиленням від графіка руху, уточнили у службі.

Також у столиці призупиняли роботу фунікулера через негоду.