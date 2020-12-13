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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Черновцах из окна пятого этажа выпал 10-летний ребенок

В Черновцах вечером 13 декабря из окна пятиэтажного дома выпал 10-летний мальчик.

Ужасный инцидент произошел на улице Кармелюка, 2.

Известно, что ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу с многочисленными травмами.

— Мальчик получил открытый перелом костей левого предплечья, кататравму и закрытую травма органов брюшной полости, — сообщила пресс-секретарь полиции области Диана Козлова.

Как случилось так, что ребенок выпал из окна, и где в то время были родители, сейчас устанавливается.

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