В Черновцах из окна пятого этажа выпал 10-летний ребенок

В Черновцах вечером 13 декабря из окна пятиэтажного дома выпал 10-летний мальчик.

Ужасный инцидент произошел на улице Кармелюка, 2.

Известно, что ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу с многочисленными травмами.

— Мальчик получил открытый перелом костей левого предплечья, кататравму и закрытую травма органов брюшной полости, — сообщила пресс-секретарь полиции области Диана Козлова.

Как случилось так, что ребенок выпал из окна, и где в то время были родители, сейчас устанавливается.