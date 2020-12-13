У Чернівцях з вікна п’ятого поверху випала 10-річна дитина

У Чернівцях ввечері 13 грудня з вікна п’ятиповерхівки випав хлопчик віком 10 років.

Жахливий інцидент стався на вулиці Кармелюка, 2.

Наразі відомо, що дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні з численними травмами.

– Хлопчик зазнав відкритого перелому кісток лівого передпліччя, кататравма та закрита травма органів черевної порожнини, – повідомила речниця поліції області Діана Козлова.

Як так сталося, що дитина випала з вікна, та де в той час були батьки, наразі встановлюється.