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Наташа Тарчевська |

Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина

У Первомайську Миколаївської області ввечері 13 грудня зіткнулися легковик Mercedes-Benz S550 та мікроавтобус РУТА-20.

Внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб, серед яких – 8-річна дитина.

Зіткнення відбулося на автодорозі Н-24 Благовіщанське-Миколаїв: жоден з водіїв не постраждав.

  • Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина
  • Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина
  • Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина
  • Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина
  • Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина
  • Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина
Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина / 3 фотографии

За попередньою інформацією, причиною ДТП могла стати ожеледиця.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення ПДР) КК України.

Якщо буде доведено вину одного з водіїв, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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