У Первомайську Миколаївської області ввечері 13 грудня зіткнулися легковик Mercedes-Benz S550 та мікроавтобус РУТА-20.

Внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб, серед яких – 8-річна дитина.

Зіткнення відбулося на автодорозі Н-24 Благовіщанське-Миколаїв: жоден з водіїв не постраждав.











Знову ожеледиця: в ДТП на Миколаївщині постраждала 8-річна дитина / 3 фотографии

За попередньою інформацією, причиною ДТП могла стати ожеледиця.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення ПДР) КК України.

Якщо буде доведено вину одного з водіїв, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.