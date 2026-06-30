Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: МИД выясняет детали
- В Монако в результате взрыва пострадали трое членов семьи украинского происхождения.
- МИД Украины проверяет, имеют ли пострадавшие гражданство Украины.
- Полиция Монако активировала экстренный план безопасности и разыскивает подозреваемого.
В результате взрыва в Монако пострадали трое людей, которые являются членами семьи украинского происхождения.
В данный момент их личности устанавливаются, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины.
Об этом сообщили в МИД Украины, пишет Интерфакс-Украина.
МИД устанавливает личности пострадавших от взрыва в Монако
Как отметили в ведомстве, посольство Украины во Франции, в зону ответственности которого входит и Княжество Монако, после появления сообщений о взрыве в Монте-Карло обратилось с запросами к местным компетентным органам.
— По предварительным данным, около 21:00 камеры наблюдения перед входом в жилой дом в Монако зафиксировали неизвестное лицо, а затем взрыв рюкзака, который оно оставило на месте происшествия, – говорится в комментарии.
В МИД добавили, что правоохранительные органы активировали экстренный план безопасности и подозреваемого.
Прокуратура Монако уже начала расследование, правовая квалификация происшествия еще уточняется.
— По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали трое человек – члены семьи украинского происхождения. В настоящее время официальными каналами осуществляется идентификация пострадавших лиц, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины, – рассказали в МИД.
Для оперативного выяснения всех обстоятельств и предоставления консульско-правовой помощи посольство Украины установило прямой контакт с представителями полиции Монако, медицинских учреждений, куда госпитализировали раненых, и судебными органами.
В МИД подчеркнули, что в соответствии с определенными процедурами предоставления консульской помощи на месте происшествия работают украинские дипломаты.
Что известно о взрыве в Монако 29 июня
По данным СМИ, вечером в понедельник, 29 июня, в результате взрыва неизвестного устройства возле жилого дома в Монте-Карло ранения получили трое людей, в том числе подросток.
Состояние двух пострадавших оценивается как очень тяжелое.
Среди раненых — предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев.
Ранее власти Монако сообщали, что, по данным камер видеонаблюдения, неизвестный принес к зданию взрывное устройство, скрытое в рюкзаке, оставил его возле дома, после чего покинул место происшествия.
В результате взрыва возле жилого дома в Монако пострадали трое людей из семьи украинского происхождения.