В селе Гребенки Васильковского района Киевской области мужчина забил до смерти 82-летнюю бабушку.

— Между бабушкой и внуком произошел конфликт из-за отсутствия работы. Во время ссоры разъяренный мужчина не выдержал, взял грабли и нанес ей многочисленные удары по голове и телу, — рассказали в ГП НП в Киевской области.

В полиции добавили, что после этого мужчина пошел домой, а врачей он вызвал лишь на следующий день. Однако пенсионерка умерла в карете скорой помощи.

Читайте: В Кривом Роге мужчина убил 80-летнюю любовницу из-за ревности

Правоохранители уже задержали 33-летнего мужчину, который признался в преступлении.

Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины — лишение свободы на срок от семи до 10 лет.







Бил граблями по телу и голове: на Киевщине внук зверски расправился с бабушкой / 2 фотографии

Убийство в Одесской области

В Одесской области хозяин дома жестоко убил, а потом сжег тело своего гостя.

Останки погибшего вырыли из земли собаки.

Подробнее об убийстве в Одесской области читайте на Фактах ICTV.