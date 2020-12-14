Бил граблями по телу и голове: на Киевщине внук зверски расправился с бабушкой

В селе Гребенки Васильковского района Киевской области мужчина забил до смерти 82-летнюю бабушку.
— Между бабушкой и внуком произошел конфликт из-за отсутствия работы. Во время ссоры разъяренный мужчина не выдержал, взял грабли и нанес ей многочисленные удары по голове и телу, — рассказали в ГП НП в Киевской области.
В полиции добавили, что после этого мужчина пошел домой, а врачей он вызвал лишь на следующий день. Однако пенсионерка умерла в карете скорой помощи.
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Правоохранители уже задержали 33-летнего мужчину, который признался в преступлении.
Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины — лишение свободы на срок от семи до 10 лет.
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В Одесской области хозяин дома жестоко убил, а потом сжег тело своего гостя.
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