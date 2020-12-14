У селі Гребінки Васильківського району Київської області чоловік забив до смерті 82-річну бабусю.

– Між бабусею та онуком стався конфлікт через відсутність роботи. Під час сварки розлючений молодик не стерпів, взяв граблі та завдав численні удари по голові та тілу, – розповіли у ГП НП у Київській області.

У поліції додали, що після цього чоловік пішов додому, а лікарів він викликав лише наступного дня. Проте пенсіонерка померла у кареті швидкої.

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Правоохоронці уже затримали 33-річного чоловіка, який зізнався у злочині.

Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України – позбавлення волі на строк від семи до 10 років.







Бив граблями по тілу та голові: на Київщині онук по-звірячому розправився з бабусею / 2 фотографии

Вбивство в Одеській області

В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.

Рештки загиблого вирили з землі собаки.

Детальніше про вбивство в Одеській області читайте на Фактах ICTV.