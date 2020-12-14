Бив граблями по тілу та голові: на Київщині онук по-звірячому розправився з бабусею

У селі Гребінки Васильківського району Київської області чоловік забив до смерті 82-річну бабусю.
– Між бабусею та онуком стався конфлікт через відсутність роботи. Під час сварки розлючений молодик не стерпів, взяв граблі та завдав численні удари по голові та тілу, – розповіли у ГП НП у Київській області.
У поліції додали, що після цього чоловік пішов додому, а лікарів він викликав лише наступного дня. Проте пенсіонерка померла у кареті швидкої.
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Правоохоронці уже затримали 33-річного чоловіка, який зізнався у злочині.
Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України – позбавлення волі на строк від семи до 10 років.
Вбивство в Одеській області
В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.
Рештки загиблого вирили з землі собаки.
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