Несчастный случай в Ровно – девочка выпала из окна

В Ровно 15-летняя девочка упала с крыши 7-этажного здания. От полученных травм школьница погибла на месте происшествия: медикам не удалось спасти ее жизнь.
Две десятиклассницы фотографировались на крыше недостроенного корпуса общежития учебного заведения, когда одна из них не удержалась и упала.
Читайте: В Запорожье 13-летний мальчик выпрыгнул из окна многоэтажки
Следователи квалифицируют произошедшее как несчастный случай и проводят досудебное расследование.
Известно, что погибшая проживала с матерью. Семья на учете в полиции не состояла.
В Черновцах из окна выпал 10-летний мальчик
13 декабря в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-этажки на улице Кармелюка.
Ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу с многочисленными травмами.
Сейчас устанавливают, почему ребенок выпал из окна и где в то время находились родители.