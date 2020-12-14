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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Смертельная фотосессия: в Ровно десятиклассница упала с крыши общежития

В Ровно 15-летняя девочка упала с крыши 7-этажного здания. От полученных травм школьница погибла на месте происшествия: медикам не удалось спасти ее жизнь.

Две десятиклассницы фотографировались на крыше недостроенного корпуса общежития учебного заведения, когда одна из них не удержалась и упала.

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Следователи квалифицируют произошедшее как несчастный случай и проводят досудебное расследование.

  • Несчастный случай в Ровно – девочка выпала из окна
  • Несчастный случай в Ровно – девочка выпала из окна
  • Несчастный случай в Ровно – девочка выпала из окна
  • Несчастный случай в Ровно – девочка выпала из окна
Смертельная фотосессия: в Ровно десятиклассница упала с крыши общежития / 2 фотографии

Известно, что погибшая проживала с матерью. Семья на учете в полиции не состояла.

В Черновцах из окна выпал 10-летний мальчик

13 декабря в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-этажки на улице Кармелюка.

Ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу с многочисленными травмами.

Сейчас устанавливают, почему ребенок выпал из окна и где в то время находились родители.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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